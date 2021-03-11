Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Марселе

19:05
Теги:

Российский теннисист Карен Хачанов 11 марта в интервью пресс-службе турнира прокомментировал победу над Маккензи Макдональдом и выход в 1/4 финала соревнований в Марселе (Франция).

«Это был нереально тяжелый матч. Он уже играл в этих условиях и одержал победу. Чувствую, что был готов и сыграл хорошо, но матчи по такой погоде никогда не бывают легкими. Нужно настраиваться. Он настолько быстрый, что против него приходится выстраивать розыгрыши», — считает российский теннисист.

Соперником Хачанова в 1/4 финала станет австралиец Мэттью Эбден.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир