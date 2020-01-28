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Федерер в пяти сетах обыграл 100-ю ракетку мира и вышел в полуфинал Australian Open

10:49
Роджер Федерер. Фото Australian Open
Роджер Федерер. Фото Australian Open
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер в четвертьфинале Australian Open обыграл американца Тенниса Сандгрена со счетом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3.

Матч продолжался 3 часа 31 минуту. Третья ракетка мира сделал 5 эйсов, совершил 2 двойные ошибки и взял 2 брейк-пойнта из 13. Американец 25 раз подал на вылет, сделал 4 двойные ошибки и взял 4 брейка из 14. Федерер отыграл семь матч-болов.

В полуфинале третья ракетка мира встретится с победителем пары Милош Раонич — Новак Джокович.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Теннис Сандгрен (США) — 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3

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