Федерер в пяти сетах обыграл 100-ю ракетку мира и вышел в полуфинал Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в четвертьфинале Australian Open обыграл американца Тенниса Сандгрена со счетом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3.

Матч продолжался 3 часа 31 минуту. Третья ракетка мира сделал 5 эйсов, совершил 2 двойные ошибки и взял 2 брейк-пойнта из 13. Американец 25 раз подал на вылет, сделал 4 двойные ошибки и взял 4 брейка из 14. Федерер отыграл семь матч-болов.

В полуфинале третья ракетка мира встретится с победителем пары Милош Раонич — Новак Джокович.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Теннис Сандгрен (США) — 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3