Федерер сыграет с Шаповаловым в полуфинале турнира в Майами

Швейцарец Роджер Федерер обыграл южноафриканца Кевина Андерсона в четвертьфинале турнира в Майами. В полуфинале он встретится с канадцем Денисом Шаповаловым, который обыграл американца Фрэнсиса Тиафо.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Роджер Федерер (Швейцария) - Кевин Андерсон (ЮАР) - 6:0, 6:4
Денис Шаповалов (Канада) - Фрэнсис Тиафо (США) - 6:7 (5:7), 6:4, 6:2
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