Федерер сыграет с Шаповаловым в полуфинале турнира в Майами

Швейцарец Роджер Федерер обыграл южноафриканца Кевина Андерсона​ в четвертьфинале турнира в Майами. В полуфинале он встретится с канадцем Денисом Шаповаловым​, который обыграл американца Фрэнсиса Тиафо.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Роджер Федерер (Швейцария) - Кевин Андерсон (ЮАР) - 6:0, 6:4

Денис Шаповалов (Канада) - Фрэнсис Тиафо (США) - 6:7 (5:7), 6:4, 6:2