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Медведев обыграл Опелку и победил на турнире в Торонто

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Даниил Медведев. Фото Twitter
Даниил Медведев. Фото Twitter
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Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира в Торонто обыграл американца Райлли Опелку со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Медведев сделал 4 эйса и 4 двойные ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету американца 4 подачи навылет и 3 ошибки на второй подаче, а также ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.

Для Медведева это третий титул в 2021 году. Ранее он выиграл турниры в Мальорке и Марселе. Всего на счету Медведева 12 побед на турнирах ATP.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open

Призовой фонд 2 850 975 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Райлли Опелка (США) — 6:4, 6:3

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Сергей Разин все материалы автора

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