Медведев обыграл Опелку и победил на турнире в Торонто
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Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира в Торонто обыграл американца Райлли Опелку со счетом 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Медведев сделал 4 эйса и 4 двойные ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету американца 4 подачи навылет и 3 ошибки на второй подаче, а также ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.
Для Медведева это третий титул в 2021 году. Ранее он выиграл турниры в Мальорке и Марселе. Всего на счету Медведева 12 побед на турнирах ATP.
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open
Призовой фонд 2 850 975 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Даниил Медведев (Россия, 1) — Райлли Опелка (США) — 6:4, 6:3
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