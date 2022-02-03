Джокович может вакцинироваться после победы Надаля на Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович после победы испанца Рафаэля Надаля на Australian Open может вакцинироваться. Об этом сообщил биограф сербского теннисиста Даниэль Мукш.

«Я слышал от его окружения, что он собрался вакцинироваться. Возможно, на это повлиял финал Открытого чемпионата Австралии. Может, это 21-й титул Надаля на турнирах «Большого шлема» заставляет его принять такое решение», — приводит слова Мукша Marca.

Напомним, что Джокович из-за визовых проблем вследствие медотвода от вакцинации пропустил Открытый чемпионат Австралии, который выиграл в прошлом году.

Australian Open-2022 в итоге выиграл Надаль, в финале обыграв россиянина Даниила Медведева. Для него это 21-й титул на турнирах «Большого шлема».

У Джоковича, как и у швейцарца Роджера Федерера, 20 титулов.

Для участия в турнирах ATP и WTA необходима вакцинация. Ранее сообщалось, что Джокович является одним из трех теннисистов из топ-100 рейтинга ATP и WTA, у которых нет прививки от коронавируса.