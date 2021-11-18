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«Это будет забавное испытание». Каспер Рууд рассказал об ожиданиях от матча с Рублевым

Рууд поделился ожиданиями от матча с Рублевым
10:52
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Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал предстоящий матч группового этапа Итогового чемпионата в Турине против россиянина Андрея Рублева.

Игра состоится 19 ноября. Победитель встречи выйдет в полуфинал турнира.

«Мы встречались несколько раз, но мне пока не удавалось его победить. В пятницу я постараюсь показать нечто новое, буду иначе бороться. Раньше мои действия не приносили желаемого результата. Это будет забавное испытание. Мы хорошо знаем друг друга, он отличный парень», — цитирует Рууда официальный сайт турнира.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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