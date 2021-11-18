Медведев вспомнил, как обыграл Доменика Тима на Итоговом турнире 2020 года
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о финальном матче прошлогоднего Итогового чемпионата АТР против Доменика Тима. Россиянин в 2020 году стал победителем турнира.
«В финале против Доминика Тима он полностью доминировал надо мной большую часть матча. У него было несколько брейк-пойнтов, и я помню один из них: я отдал ему легкий мяч, стоял у сетки, а он промахнулся из выгодной позиции. В этом и заключается теннис.
Мне удалось выиграть оба матча (полуфинал против Рафаэля Надаля), каждый из которых длился более двух с половиной часов. Я запомнил эти игры, так как они делают титул еще слаще», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.
Медведев выиграл два матча на групповой стадии Итогового турнира ATP и вышел в полуфинал соревнований. На данный момент он занимает вторую строчку мирового рейтинга.
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