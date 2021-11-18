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Джокович удивился словам Ника Кирьоса о нем

Сербский теннисист Джокович удивился словам Ника Кирьоса о вакцинации от коронавируса
11:44
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Сербский теннисист Новак Джокович высказался по поводу слов австралийца Ника Кирьоса о нем.

Ранее теннисист сказал, что не нужно заставлять легендарных спортсменов делать прививку от коронавируса: «Это спортсмены, которыми восхищаются миллионы людей. Думаю, с моральной точки зрения неправильно заставлять кого-то делать прививку».

«Неожиданно для меня, учитывая, что Ник говорил обо мне в последние годы. Но я согласен с ним. Свобода выбора должна быть на первом месте, не только для меня, но и для всех», — цитирует Джоковича агентство Reuters.

17 ноября Джокович одержал 40-ю победу на Итоговом турнире АТР.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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