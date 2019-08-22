«Если вы можете себе позволить машины и яхты, почему нет?» Федерер — о том, что считать истинной роскошью
14:21
Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что в некоторых случаях даже сон является роскошью.
— Для меня роскошь — это возможность купить квартиру, летать бизнес-классом, а не экономом, — цитирует Tennis World USA Федерера. — Когда не ложишься спать с мыслью «боже, у меня проблемы с деньгами. Автомобили и яхты? Это большая роскошь, но если вы можете это себе позволить, то почему нет? Впрочем, мне это не нужно. Каждый может быть счастлив и без них.
Еще роскошь — это cон. Когда спишь мало, то и живешь плохо, вне зависимости от того, богат ты или беден.
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