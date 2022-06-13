Надаль прошел курс лечения и вернулся к тренировкам

Испанский теннисист Рафаэль Надаль начал тренировки на кортах с натуральным травяным покрытием в теннисной академии на Мальорке, сообщает Marca со ссылкой на агентство EFE.

У 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля во время «Ролан Гаррос» — 2022 обострилась старая травма стопы.

Спортсмен возобновил занятия после прохождения на прошлой неделе в Барселоне лечения радиоволнами.

Известно, что Надаль перед стартом «Ролан Гаррос» прошел курс по разрушению нервов с помощью радиочастотного излучения.

36-летний Надаль является 22-кратным победителем турниров Большого шлема в одиночном разряде.