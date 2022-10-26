Вавринка возобновил сотрудничество с Норманом: «Решили, что финальную главу должны написать вместе»

Вавринка возобновил сотрудничество с Норманом, с которым выиграл три «Больших шлема»

Экс-третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка объявил о возобновлении сотрудничества с Магнусом Норманом.

«После US Open в команде произошли изменения. Я расстался с Дани Вальверду, и мы с Магнусом Норманом решили, что финальную главу должны написать вместе. Он лучше всех знает мою игру и больше всех помог моей карьере. Мы поработаем вместе в межсезонье и подготовимся к крупнейшим турнирам в 2023 году. Остальное нам еще предстоит обсудить», — приводит слова Вавринки Le Matin.

Вавринка и Норман работали восемь лет и расстались в сентябре 2020 года. Под руководством тренера 37-летний теннисист выиграл три «Больших шлема».

25 октября Вавринка обыграл Карспера Рууда в первом круге турнира в Базеле (6:4, 6:4). Следующим соперником швейцарца будет американец Брэндон Накашима.

Вавринка на данный момент занимает 194-ю строчку в рейтинге ATP.