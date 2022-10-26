Суарес-Наварро заявила, что все любители спорта любят Федерера

Бывшая шестая ракетка мира Карла Суарес-Наварро рассказала, можно ли считать 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера величайшим игроком в истории.

«Каждый человек, который любит спорт, любит Роджера Федерера. Это его наследие. Сложно сказать, можно ли считать его величайшим теннисистом в истории. Но мы можем утверждать, что он изменил теннис и спорт. Все мы хотели быть похожими на него», — приводит слова Суарес-Наварро Daily Express.

41-летний спортсмен ушел из спорта в этом году после выступления на Кубке Лэйвера, который проходил в Лондоне в конце сентября.

На счету швейцарца 20 побед на турнирах «Большого шлема», 111 побед на турнирах ATP, две выигранные медали на Олимпийский играх — золото в парном разряде и серебро в одиночном разряде. В статусе 1-й ракетки мира Федерер провел 310 недель.