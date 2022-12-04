Экс-третья ракетка мира Николай Давыденко отметил, что был уверен в том, что Федерер не вернется в тур после травмы колена.

«Ему 41. Вы бы хотели, чтобы он играл до 100? Я изначально понимал, что он не вернется после операции на колене, — заявил «СЭ» Давыденко. — Последние годы он играл по несколько матчей, получал травму и долго восстанавливался. После серьезных повреждений в таком возрасте уже не возвращаются. В 40 лет все заживает не так быстро, как в 20. На себе это ощутил. Чуть повышаешь нагрузку, и начинаются воспаления. Уверен, что Роджер начал получать серьезную нагрузку и понял, что уже не может выдерживать ее, как раньше. Начинало все болеть. А играя через боль, никогда не зайдешь далеко. Это вопрос здоровья. Он осознавал, что если продолжит, то сломает себя. Осознал и все правильно сделал. На Кубке Лэйвера его красиво проводили на пенсию».

Последним турниром швейцарца стал созданный им Кубок Лэйвера, а последним матчем — пара с Рафаэлем Надалем. Они проиграли Джеку Соку и Фрэнсису Тиафу — 6:4, 6:7, 9-11.