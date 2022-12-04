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4 декабря, 18:15

«Конкуренты Медведева нашли тактику против его игры». Давыденко — об итогах сезона

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
Николай Давыденко, Камилла Рахимова и Бернабе Сапата Мирайес.
Фото пресс-служба «Трофеи Северной Пальмиры»
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Прославленный теннис не верит в величие Алькараса, объясняет, для чего туру нужен Кирьос и почему Федерер закончил карьеру.

На выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге впервые за долгие годы зрители могли увидеть в деле Николая Давыденко. Он был капитаном одной из шести команд, сыграв в миксте с Камиллой Рахимовой. И стоит отметить, что выдал пару шедевров во время розыгрышей в первом сете против Юлии Путинцевой и Евгения Донского. Но на вторую партию экс-третью ракетку мира, чемпиона Итогового турнира ATP-2009 заменил испанский теннисист Бернабе Сапата Мирайеса. Путинцева/Донской в итоге одержали победу в двух сетах и вышли в финал (7:5, 6:3). Однако это не помешало нам пообщаться с Давыденко.

В интервью «СЭ» один из самых титулованных российских теннисистов в истории подвел итоги сезона и рассказал, что дети решили пойти по его стопам.

Не думаю, что Алькарас долго будет удерживать статус первой ракетки мира

— Вы взяли три титула в Москве и Кубок Дэвиса 2006 года в «Олимпийском». С Петербургом у вас связаны какие-то приятные воспоминания в игровой карьере?

— К сожалению, нет. Я очень хотел победить в Петербурге, чтобы у меня были титулы обоих российских турниров, но мне постоянно не везло. То я заболевал, то приезжал в плохой форме. В Северной столице был предпоследний турнир в году. При этом после Петербурга у меня получались классные турниры. Например, в 2006 году я выиграл «мастерс» в Париже.

Николай Давыденко, Камилла Рахимова и Бернабе Сапата Мирайес. Фото пресс-служба «Трофеи Северной Пальмиры»
Николай Давыденко, Камилла Рахимова и Бернабе Сапата Мирайес.
пресс-служба «Трофеи Северной Пальмиры»

— В 2019 году вы говорили, что перестали играть после окончания карьеры. Матч в Петербурге — исключение или готовы поиграть на выставочных турнирах?

— Скорее исключение. Нормального тренировочного процесса у меня нет. Я тренирую маленьких детей. С ними невозможно сделать ударную тренировку. Подкидываешь им мяч, стараешься держать их темп. Это любительский уровень. Выходить против профессионала — это совсем другая история. Плюс, конечно, опасаешься получить травму. Два-три раза в год спина напоминает мне о себе. Появляются боли. Плюс если выходить против профи, то надо подавать в полную силу, а это риск травмировать плечо, кисть. Я же не молодею. Многие люди не понимают, говорят: «Выйди поиграй». Я же стараюсь оценивать все тонкие моменты, опасности для здоровья.

— Тренируете кого-то из своих детей?

— Со старшей дочерью, которой 10 лет, занимаемся ровно год. Тренировки каждый день. Забираю ее после школы и провожу двухчасовое занятие. Второму ребенку семь лет. Он занимается в группе, а мы с ним работаем по выходным. Чисто чтобы он «пострелял». Очень хочет, чтобы я тренировал его на постоянной основе. Говорю, старайся, тогда буду уделять тебе максимум времени.

— Ваш брат Эдуард продолжает тренировать?

— У него своя академия в Германии. И его дети играют на очень приличном уровне. Одному 10, второму 12 лет. Оба первые номера в Германии по своему возрасту, выигрывают все турниры. Плюс к нему многие приезжают потренироваться. Все даты расписаны на много месяцев вперед. Так что у него все хорошо.

— Пару лет назад вы говорили, что занимаетесь инвестициями в биотехнологии. Сейчас как-то связаны этим бизнесом или каким-то другим?

— На самом деле в нашей стране тяжело заниматься бизнесом. Слишком много рисков, которые невозможно просчитать. Да и сейчас, сами понимаете, не лучшие времена для этого. Так что полностью сконцентрирован на своих детях.

— В этом сезоне сложно было смотреть теннис в России легальными способами. Вам удалось многое посмотреть?

— В начале года комментировал Australian Open на Eurosport, в том числе финал, который получился на загляденье. В феврале Eurosport ушел из России. Еще на Окко поработал на Кубке Дэвиса. Студия на пару часов, где обсуждали все самые интересные моменты дня. Мне понравился такой формат. Ну и так смотрел главные матчи года, старался не пропускать ничего важного.

— В прошлом году вы сказали, что молодые топ-игроки технически не очень хороши, а теннис не прогрессирует. «Надаль и Джокович все еще выигрывают «Большие шлемы», побеждают ребят, которые на 10 лет моложе. Это показатель». Суперигра Карлоса Алькараса в этом сезоне не переубедила вас?

— Наоборот, я только утвердился в этом мнении. В данный момент он показывает самый силовой теннис в туре. В теннисном же плане, я бы не сказал, что он заменит Федерера и Надаля. Скорее нет, чем да. В зале Карлос ничего не выиграл. Нельзя сказать, что он хорош на всех типах покрытия. На грунте и уличном харде — да, но хватит ли это для величия? Не думаю, что долго будет удерживать статус первой ракетки мира. Еще важный момент: сколько он выдержит. В 19 лет уже пошли травмы. Это означает, что они и дальше будут его преследовать. Маловероятно, что ближайшие годы он сможет обойтись без повреждений на протяжении сезона. А травмы сильно выбивают из тура. На месяц- два. Потом очень нелегко войти в свой ритм, знаю по себе.

— Какая травма была самой обидной в карьере?

— В 2009 году у меня был суперсезон (Давыденко выиграл пять титулов, включая Итоговый и «мастерс» в Шанхае. — Прим. «СЭ»). Следующий год начал еще сильнее. Возможно, показывал лучший теннис в жизни. Выиграл турнир в Дохе, дошел до четвертьфинала Australian Open. После этого по ходу сезона я сломал запястье, и моя карьера пошла вниз. Из-за этой травмы так и не смог вернуться на прежний уровень.

Следующий год будет очень важным в карьере Медведева

— Что скажете про других молодых талантов тура, кто провел прорывной год. Рууд, Оже-Альяссим, Руне, отчасти Синнер?

— Все высокие, с отличной подачей, но в технический план они все равно не дотягивают. При этом эти парни будут в топе, будут выигрывать турниры. За счет своей мощи, сильными ударами слева и справа. Но это опять же мощь. В Петербург приехал Карацев. Я был впечатлен, с какой силой он бьет. Если попадает, то молодец, если нет — проигрывает. Это к тому, что сила удара — это круто, но когда ты выходишь играть финал турнира «Большого шлема» с Джоковичем, то этого будет недостаточно.

— Янко Типсаревич сказал на пресс-конференции в Петербурге: «Единственный, кто может обыграть Джоковича в его лучшей форме, — это Медведев». Согласны?

— Да. Медведев выглядел очень солидно, впечатлил всех. Особенно в 2019, 2020 и 2021 годах. Его теннис был непонятным для соперников, тяжело было подобрать тактику против Даниила. В этом году он был не таким острым в разменах. Его главные конкуренты нашли против него тактику. Выдавливали в ширину и шли к сетке. Да, и травмы подводят, начались проблемы со спиной. Повторюсь, когда вылетаешь на полтора-два месяца, то возвращаться тяжело. Теперь многое зависит от его тренера. Как они будут продолжать подготовку, будут ли применять какие-то новинки или гнуть линию, которая приносила успех. Следующий год будет очень важным в его карьере.

— Придется защищать много очков.

— Начиная с Австралии, где у Даниила «горит» финал. Если не подтвердит 1200 очков, то потеряет много позиций в рейтинге. Не забывайте, что на AO допустили Джоковича. У него вообще ничего не горит. Так что уже в начале года он может вернуться на вершину рейтинга.

— Вы несколько раз негативно высказывались относительно Ника Кирьоса. Не изменили отношение к нему после прошедшего классного сезона?

— Он крутой шоумен. Такие игроки нужны в туре. Люди хотят посмотреть что-то неординарное. Однотонное всем надоедает, а тут есть такой своеобразный парень. Кирьос может сделать нелогичный укороченный, подать с руки, устроить скандал во время матча. Он очень сложный соперник для всех. Не знаешь, что от него ожидать. Может выиграть любой матч, но и может проиграть низкорейтинговому сопернику. Ник никогда не будет стабильным игроком, стоять условно в топ-5. Сделать невероятное на одном турнире, а потом вообще ничего не выигрывать.

Федерер осознал, что если продолжит карьеру, то сломает себя

— Еще одно знаковое событие года — окончание карьеры Роджера Федерера. Ожидаемо?

— На 100 процентов. Ему 41. Вы бы хотели, чтобы он играл до 100? Я изначально понимал, что он не вернется после операции на колене. Последние годы он играл по несколько матчей, получал травму и долго восстанавливался. После серьезных повреждений в таком возрасте уже не возвращаются. В 40 лет все заживает не так быстро, как в 20. На себе это ощутил. Чуть повышаешь нагрузку, и начинаются воспаления. Уверен, что Роджер начал получать серьезную нагрузку и понял, что уже не может выдерживать ее, как раньше. Начинало все болеть. А играя через боль, никогда не зайдешь далеко. Это вопрос здоровья. Он осознавал, что если продолжит, то сломает себя. Осознал и все правильно сделал. На Кубке Лэйвера его красиво проводили на пенсию.

— Надаля ждет то же самое?

— Ему еще далеко до 40. Посмотрим, как он сможет проявить себя на «Ролан Гаррос» — 2023. Видно, что физически ему намного тяжелее. Он старается изменить свой теннис, что-то сократить, что-то улучшить. Но по большому счету это бесполезно. Его душат силовым теннисом. Своим теннисом, своей техникой он выиграет у кого угодно. Но на целые матчи с топ-игроками его уже не всегда хватает. Концентрация падает, быстрее устаешь и начинаешь сдавать.

— Но еще четыре года Рафа по-прежнему будет удерживаться в топ-3?

— Думаю, постепенно он будет терять позиции. Больше проигрывать, больше пропускать турниров.

— Что скажете про сезон Андрея Рублева, который выиграл четыре титула, дважды был в четвертьфинале турниров «Большого шлема» и полуфинале Итогового.

— Рублев прибавляет, прогрессирует во многих аспектах игры, меняет менталитет. Если он справится с эмоциями, то выигрывает матчи. На самом высоком уровне. Как у Циципаса или Медведева в Турине. Если не справляется, то может проиграть сопернику, который заведомо слабее. При этом видно, что он движется в правильном направлении, много работает и получает отличный опыт на более поздних стадиях.

— Вы удивились, что наши теннисисты продолжают выступать на крупных турнирах, а ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков за недопуск россиян и белорусов?

— Смотрите. Непростая ситуация. Мы рады тому, что есть. Слава богу, что ATP за игроков. За русских игроков. Как бы их ни душила ITF и другие организации, они держатся. Держатся из-за того, что вся структура ATP, все ключевые люди там, включая президента, — это бывшие игроки. Они понимают, почему нельзя подвергать дискриминации теннисистов из России и Белоруссии. В этом плане теннис в положительном смысле отличается от футбола, хоккея, других командных видов. Дай бог, чтобы в следующем году наши ребята продолжили играть на турнирах «Большого шлема» и выиграли хотя бы один из них. Надеюсь на это.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Николай Давыденко
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
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