Давыденко рассказал почему ATP допускает россиян на свои турниры

Экс-третья ракетка мира Николай Давыденко отметил, что не удивился тому факту, что наши теннисисты продолжают выступать на крупных турнирах, а ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков за недопуск россиян и белорусов.

«Непростая ситуация. Мы рады тому, что есть. Слава богу, что ATP за игроков. За русских игроков. Как бы их ни душила ITF и другие организации, они держатся. Держатся из-за того, что вся структура ATP, все ключевые люди там, включая президента, — это бывшие игроки. Они понимают, почему нельзя подвергать дискриминации теннисистов из России и Белоруссии. В этом плане теннис в положительном смысле отличается от футбола, хоккея, других командных видов. Дай бог, чтобы в следующем году наши ребята продолжили играть на турнирах «Большого шлема» и выиграли хотя бы один из них. Надеюсь на это», — подчеркнул в интервью «СЭ» Давыденко.