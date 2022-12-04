Давыденко объяснил с чем связано падение результатов Медведева

Экс-третья ракетка мира Николай Давыденко считает, что следующий год станет определяющим в карьере экс-первой ракетки мира Даниила Медведева.

«Медведев выглядел очень солидно, впечатлил всех, особенно в 2019, 2020 и 2021 годах, — сказал в интервью «СЭ» Давыденко. — Его теннис был непонятным для соперников, тяжело было подобрать тактику против Даниила. В этом году он был не таким острым в разменах. Его главные конкуренты нашли против него тактику. Выдавливали в ширину и шли к сетке. Да, и травмы подводят, начались проблемы со спиной. Повторюсь, когда вылетаешь на полтора-два месяца, то возвращаться тяжело. Теперь многое зависит от его тренера. Как они будут продолжать подготовку, будут ли применять какие-то новинки или гнуть линию, которая приносила успех. Следующий год будет очень важным в его карьере.

Начиная с Австралии придется защищать много очков. У Даниила «горит» финал. Если не подтвердит 1200 очков, то потеряет много позиций в рейтинге. Не забывайте, что на AO допустили Джоковича. У него вообще ничего не горит. Так что уже в начале года он может вернуться на вершину рейтинга".

В 2022 году Медведев выиграл титулы в Лос-Кабосе и Вене, а также дошел до финала Australian Open. Сезон он закончил на седьмом месте в рейтинге ATP.