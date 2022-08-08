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Сегодня, 03:59

Кирьос за один вечер стал победителем одиночного и парного турниров в Вашингтоне

Сергей Разин
корреспондент
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Австралиец Ник Кирьос и американец Джек Сок в финале парного турнира в Вашингтоне обыграли хорвата Ивана Додига и Остина Крайчека из США.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:4. На счету Кирьоса и Сока 9 эйсов и одна двойная ошибка, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Ранее в этот же игровой вечер Кирьос стал победителем одиночного турнира в Вашингтоне, обыграв в финале японца Йосихито Нисиоку.

Кирьос выиграл третий парный турнир в 2022 году — ранее он победил в Атланте и на Australian Open.

Ник Кирьос
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