Кирьос за один вечер стал победителем одиночного и парного турниров в Вашингтоне

Австралиец Ник Кирьос и американец Джек Сок в финале парного турнира в Вашингтоне обыграли хорвата Ивана Додига и Остина Крайчека из США.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:4. На счету Кирьоса и Сока 9 эйсов и одна двойная ошибка, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Ранее в этот же игровой вечер Кирьос стал победителем одиночного турнира в Вашингтоне, обыграв в финале японца Йосихито Нисиоку.

Кирьос выиграл третий парный турнир в 2022 году — ранее он победил в Атланте и на Australian Open.