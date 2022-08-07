«Во время санкций помочь русскому игроку выйти на новый уровень особенно приятно и важно». Яцык — о работе с Сафиуллиным

Бывший тренер Карацева и Басилашвили рассказал о целях своего нового подопечного и шансах здорово сыграть на US Open -2022.

В прошлом году Аслан Карацев заслуженно получил премию «Прогресс года» по версии ATP. Россиянин стал первым игроком в истории, который дошел полуфинала дебютного турнира «Большого шлема», выиграл два титула в одиночном разряде, одолел Новака Джоковича в родном Белграде, взял медаль на Олимпиаде в Токио, дошел до финала «Ролан Гаррос» в миксте, в составе сборной взял ATP Cup и Кубок Дэвиса.

Аслан Карацев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Сам Аслан признавался, что его прорыв во многом случился благодаря личному тренеру — белорусскому специалисту Егору Яцыку. С ним он начал сотрудничать в 2019 году (когда стоял в топ-500), а неожиданно закончил работать в конце октября прошлого года, после победы в «Кубке Кремля». Восемь месяцев Яцык отдыхал, а недавно взялся за карьеру Романа Сафиуллина, который практически сразу выиграл «челленджер» в Казахстане. Первый трофей россиянина с 2020 года и дебют в топ-120. В интервью «СЭ» Яцык объяснил, почему принял новый вызов, и рассказал, что работа теннисного тренера весьма неблагодарна.

Ничего не предвещало, что Сафиуллин доберется до титула в Нур-Султане

— Вы уже на американской серии?

— Пока нахожусь в Италии. На днях одобрили визу в США, скоро вылетаю к Роману.

— Какие турниры он сыграет в США?

— Чикаго и US Open. Могли заявиться еще на несколько турниров в квалификацию, но решили так не делать. Хотим заложить побольше времени, чтобы в плане «физики» отлично подготовиться к американскому «мейджору». Все-таки предстоит сложная квалификация, затем пятисетовые матчи. Нужно быть в кондициях, чтобы постараться пройти как можно дальше.

— У Романа есть тренер по физподготовке или вам все приходится контролировать?

— Да, есть. Они с Дино сейчас работают по своей программе, я потихонечку включаюсь в процесс, стараюсь делать те или иные подсказки.

— Как вы вообще начали сотрудничество?

— Роман позвонил летом, проявил заинтересованность. Договорились встретиться в Москве, пообщаться вживую. На встрече мы обсудили, чего ему не хватает, и решили попробовать поработать вместе, выстроить тренировочный процесс.

— При вас Сафиуллин впервые за два года выиграл «челленджер», дебютировал в топ-120. Как долго вы тренировались до успеха в Нур-Султане?

— Всего две с половиной недели поработали в Минске. Полетели в Казахстан и выиграли титул. Не скажу, что там был очень сильный состав, но Роман сделал то, что и должен был. Он только восстановился после травмы, был максимально разобран. Ничего не предвещало, что он доберется до титула. Поэтому все довольны результатом. Понятно, что за столь короткое время мы ничего не могли кардинально изменить. Динамику игры, технико-тактические моменты. Это нереально.

Наша цель — до конца года зайти в топ-100

— В этом году после турнира в Марселе Андрей Рублев говорил «СЭ», что по уровню таланта Сафиуллин не уступает никому из золотого поколения, но ему не хватает уверенности в себе. Согласны, что все дело в психологии?

— Согласен с тем, что по таланту он не уступает Медведеву, Рублеву и Хачанову. У него уже есть все, чтобы быть в топ-100, но он может стоять и гораздо выше. В топ-50 как минимум. Может и в топ-20. При этом не сказал бы, что дело упирается именно в психологию. На мой взгляд, нужна качественная, кропотливая работа. Если мы выйдем на правильные объемы, он почувствует уверенность и встанет на те позиции в рейтинге, на которых должен быть.

Мне интересно поработать с Романом. Сейчас на Россию везде запрет, применяют все новые и новые санкции. В такое время помочь русскому игроку выйти на новый уровень особенно приятно и важно. Отмечу, что меня поддерживает Федерация тенниса России и, в частности, Шамиль Анвярович Тарпищев.

— Сейчас Сафиуллин явно не на своих позициях?

— В начале года играл хорошо. Здорово выглядел на ATP Cup, дошел до полуфинала в Марселе, обыграв там Стефаноса Циципаса. Вроде бы должен был заходить в топ-100 и вариться там, но не получилось. Потом наступил спад, травма. Конечно, это выбило из колеи. Сейчас начинаем с чистого листа.

Роман — большой талант, выигрывал «Большой шлем» по юниорам (Australian Open в 2015 году. — Прим. «СЭ»), но в мужском теннисе далеко не все решают природные данные. Самое важное — это стремление и командная работа в совокупности. Не только взаимоотношения игрока и тренера. Очень важную роль играют тренер по физподготовке, человек по восстановлению, врач.

— Какие планы после US Open?

— До конца года зайти в топ-100, попасть в основную сетку Australian Open-2023. Затем провести хорошую предсезонку и уже в следующем году показывать стабильные результаты. Слишком большие нагрузки невозможно дать по ходу сезона, так как нужно играть турниры. Плюс еще не до конца понимаю физические возможности Романа. Прошел слишком короткий промежуток времени. Важно не перегрузить своего игрока, удержать, что у него есть, и добавить навыков, чтобы он дальше развивался.

Это долгая работа. С Асланом [Карацевым] никто не видел, как мы пахали два года. До успеха в Австралии. Это было очень тяжелое время, но был заложен такой фундамент, который позволил ему пробиться в топ-20 в возрасте 28 лет. Это единичный случай.

История Южного и Собкина — пример для подражания

— Как ваши отношения с Асланом? Начали общаться после прекращения сотрудничества?

— Я бы не хотел комментировать этот момент.

— Рады вернуться в тур или дома было тоже неплохо?

— Если честно, дома было отлично. Первую неделю, когда мы поехали в Казахстан, я понял, что немного отвык от процесса. Все-таки восемь месяцев был вне тура.

— За этот период была возможность взглянуть на тур со стороны, отметить какие-то тенденции?

— Честно, смотрел только турниры «Большего шлема», и то только решающие матчи. Был очень расстроен ситуацией со своим игроком, это немного отвернуло меня от тенниса. С другой стороны, я отдохнул, побыл с семьей, сделал многие вещи, на которые банально не хватало времени. В целом я доволен и приступаю к новой цели, полный сил.

Михаил Южный. Андрей Голованов и Сергей Киврин, Фото «СЭ»

— Согласны, что профессия тренера в теннисе — очень неблагодарная?

— Конечно. Теннис — это не футбол, где у сильных специалистов есть стабильная высокая зарплата и определенная неустойка в случае увольнения. В теннисе наставник имеет минимальный фикс и небольшой процент от призовых. Если что-то идет не так, игрок тебя увольняет без какой-либо компенсации. Очень редки случаи, когда игрок и тренер работают вместе на протяжении всей карьеры. На ум сразу приходит история Миши Южного и Бориса Собкина. Они сотрудничали без контракта, исключительно по устной договоренности. Это пример для подражания.

— Вы начали работать с Николозом Басилашвили с топ-500, а закончили в топ-150. С Карацевым — в топ-500, а закончили в топ-25. Если что-то подобное случится и с Сафиуллиным, то вас смело можно будет назвать волшебником.

— Не хочется загадывать и говорить красивые слова. Нужно время. Быстро добиться серьезного прогресса практически невозможно. Будем делать сложную работу и смотреть только вперед. Уже есть положительная динамика, и это радует.