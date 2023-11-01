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Сегодня, 20:03

Джокович вышел в третий круг «мастерса» в Париже

Руслан Минаев
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Серб Новак Джокович обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри во втором круге турнира ATP серии «мастерс» в Париже — 6:3, 6:2. Игра длилась 1 час 24 минуты.

Соперником первой ракетки мира в третьем круге турнира ATP-1000 станет нидерландец Таллон Грикспур.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:3, 6:2

Теннис
Новак Джокович
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