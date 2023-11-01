Джокович вышел в третий круг «мастерса» в Париже
Серб Новак Джокович обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри во втором круге турнира ATP серии «мастерс» в Париже — 6:3, 6:2. Игра длилась 1 час 24 минуты.
Соперником первой ракетки мира в третьем круге турнира ATP-1000 станет нидерландец Таллон Грикспур.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:3, 6:2
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