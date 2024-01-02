Джокович обыграл Легечку на Объединенном кубке
Сербский теннисист Новак Джокович в матче Объединенного кубка обыграл чеха Иржи Легечку со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 6:1.
Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. На счету 36-летнего серба 3 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнта из 11.
После этого матча счет в серии Чехия — Сербия 1:1. Следующую игру команды проведут в миксте.
Австралия
Объединенный Кубок
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа E (Перт)
Чехия — Сербия
Иржи Легечка — Новак Джокович — 1:6, 7:6 (7:3), 1:6
Новости
30 дек 2023 18:50
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