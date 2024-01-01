Хачанов и Рублев вышли в четвертьфинал парного турнира в Гонконге
Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов одержали победу на старте парного турнира в Гонконге.
В первом круге они обыграли бельгийца Зизу Бергса и китайца Коулмана Вонга со счетом 6:2, 6:4.
В 1/4 финала Рублев и Хачанов встретятся с парой Сандер Жилле и Йоран Влиген (Бельгия).
Гонконг (Китай)
Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open
Призовой фонд 661 585 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Зизу Бергс/Коулман Вонг (Бельгия/Гонконг, WC) — 6:2, 6:4
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30 дек 2023 18:50
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