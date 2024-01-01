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Сегодня, 18:33

Хачанов и Рублев вышли в четвертьфинал парного турнира в Гонконге

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов одержали победу на старте парного турнира в Гонконге.

В первом круге они обыграли бельгийца Зизу Бергса и китайца Коулмана Вонга со счетом 6:2, 6:4.

В 1/4 финала Рублев и Хачанов встретятся с парой Сандер Жилле и Йоран Влиген (Бельгия).

Гонконг (Китай)

Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Зизу Бергс/Коулман Вонг (Бельгия/Гонконг, WC) — 6:2, 6:4

Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
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