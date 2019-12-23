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Джокович — о победе над Хачановым в Абу-Даби: «Мне нравится играть с Кареном»

12:11
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Вторая ракетка мира Новак Джокович, обыгравший россиянина Карена Хачанова в матче за третье место на выставочном турнире в Абу-Даби, отметил, что за пределами корта им удается неплохо общаться.

— Мы весело провели время, особо интересным был первый сет, получившийся довольно равным, — цитирует Tennis World USA Джоковича. — Мне нравится играть с Кареном, он хороший друг и за пределами корта. Хачанов показывает мощную игру, а я получил то, за чем сюда и приезжал, — два отличных матча в Абу-Даби.

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