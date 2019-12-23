Вторая ракетка мира Новак Джокович, обыгравший россиянина Карена Хачанова в матче за третье место на выставочном турнире в Абу-Даби, отметил, что за пределами корта им удается неплохо общаться.

— Мы весело провели время, особо интересным был первый сет, получившийся довольно равным, — цитирует Tennis World USA Джоковича. — Мне нравится играть с Кареном, он хороший друг и за пределами корта. Хачанов показывает мощную игру, а я получил то, за чем сюда и приезжал, — два отличных матча в Абу-Даби.