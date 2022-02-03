Даниил Медведев не примет участия в турнире в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев отказался от участия в турнире в Роттердаме (Нидерланды), информирует сайт соревнований. Также турнир в Роттердаме пропустит итальянец Янник Синнер. Их место в сетке займут получившие wildcard француз Жо-Вильфред Цонга и британец Энди Маррей.

Медведев отказался от участия в турнире в Роттердаме после поражения от испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open-2022.

Отметим, что в случае успеха на турнире в Роттердаме Медведев бы вышел на первое место в рейтинге ATP.

Серб Новак Джокович, пока занимающий первое место, пропустил Открытый чемпионат Австралии из-за визовых проблем и медотвода от вакцинации, а также не подал заявку на участие в турнире в Роттердаме.

Напомним, что для участия в турнирах ATP и WTA необходима вакцинация.