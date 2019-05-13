Джокович доволен победой над Циципасом в финале турнира в Мадриде

Серб Новак Джокович, который в финале турнира в Мадриде в двух сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса, прокомментировал свою победу. Он отметил, что очень доволен этой победой.

– Я очень доволен, – приводит пресс-служба ATP слова Джоковича. – После полуфинала я сказал, что эта победа очень важна для уверенности в себе. После турнира в Австралии я показывал не самую лучшую игру, поэтому хотел набрать ход. Я хорошо начал, за весь турнир не проиграл ни сета, поэтому очень доволен - здесь я показывал лучший теннис.

Конечно, в финале нужно играть активно. Циципас очень талантлив, вчера обыграл Рафу. Тот матч закончился после полуночи. Он очень поздно лег спать, и я видел, что в движении он был уже не так динамичен, как вчера, видимо, как раз из-за затяжного матча. Но он провел потрясающую неделю, и для меня это большая победа. Теперь я очень хочу продолжить серию в Риме.