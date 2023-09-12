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Сегодня, 17:12

Дядя Надаля рассказал, что теннисист хочет вернуться на корт на Australian Open-2024

Алина Савинова
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Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, ответил на вопрос о возвращении племянника на корт после травмы бедра.

«Рафа в порядке, восстанавливается. Если все будет хорошо, он хочет вернуться на корт на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году», — заявил Тони Надаль.

Ранее капитан сборной Испании Давид Феррер заявил, что 37-летний теннисист нацеливается на возвращение на корт в конце 2023 года, если команда отберется на финальную часть Кубка Дэвиса.

В начале июня 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» перенес операцию на подвздошно-поясничной мышце левой ноги. Сообщалось, что процесс реабилитации займет пять месяцев.

Источник: https://tennishead.net/rafael-nadal-wants-to-return-for-the-australian-open-claims-former-coach/
Теннис
Рафаэль Надаль
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