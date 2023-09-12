Дядя Надаля рассказал, что теннисист хочет вернуться на корт на Australian Open-2024

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, ответил на вопрос о возвращении племянника на корт после травмы бедра.

«Рафа в порядке, восстанавливается. Если все будет хорошо, он хочет вернуться на корт на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году», — заявил Тони Надаль.

Ранее капитан сборной Испании Давид Феррер заявил, что 37-летний теннисист нацеливается на возвращение на корт в конце 2023 года, если команда отберется на финальную часть Кубка Дэвиса.

В начале июня 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» перенес операцию на подвздошно-поясничной мышце левой ноги. Сообщалось, что процесс реабилитации займет пять месяцев.