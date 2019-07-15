Два россиянина впервые с 2010 года вошли в топ-10 рейтинга ATP

Россиянин Карен Хачанов поднялся с девятого на восьмое место в рейтинге ATP, Даниил Медведев впервые в карьере вошел в топ-10.

Последний раз два российских теннисиста входили в десятку лучших в 2010 году. Тогда это были Николай Давыденко и Михаил Южный.

Рейтинг ATP

Положение на 15 июля

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) – 12415 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7460

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4595

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4325

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4045

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) – 4040

8 (9). Карен Хачанов (Россия) – 2890

9 (10). Фабио Фоньини (Италия) – 2758

10 (13). Даниил Медведев (Россия) – 2625...

76 (79). Андрей Рублев (Россия) – 741

​* – положение в предыдущем рейтинге