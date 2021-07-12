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Донской проиграл Бруксби в первом раунде турнира в Ньюпорте

21:02
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Американский теннисист Дженсон Бруксби победил россиянина Евгения Донского (7:5, 6:3) в первом раунде турнира в Ньюпорте (США).

Следующим соперником Бруксби станет победитель пары Стив Джонсон (США) — Денис Кудла (США).

Ньюпорт (США)

Турнир ATP Hall of Fame Open

Призовой фонд 466 870 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Дженсон Бруксби (США) — Евгений Донской (Россия) — 7:5, 6:3

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