Донской проиграл Бруксби в первом раунде турнира в Ньюпорте
21:02
Американский теннисист Дженсон Бруксби победил россиянина Евгения Донского (7:5, 6:3) в первом раунде турнира в Ньюпорте (США).
Следующим соперником Бруксби станет победитель пары Стив Джонсон (США) — Денис Кудла (США).
Ньюпорт (США)
Турнир ATP Hall of Fame Open
Призовой фонд 466 870 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Дженсон Бруксби (США) — Евгений Донской (Россия) — 7:5, 6:3
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