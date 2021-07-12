Кудла обыграл Джонсона в первом раунде турнира в Ньюпорте
23:13
Американский теннисист Денис Кудла победил своего соотечественника Стива Джонсона (7:6, 3:6, 6:4) в первом раунде турнира АТР в Ньюпорте (США).
Следующим соперником Кудлы станет его соотечественник Дженсон Бруксби.
Ньюпорт (США)
Турнир ATP Hall of Fame Open
Призовой фонд 466 870 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Денис Кудла (США) — Стив Джонсон (США, 6) — 7:6 (7:3), 3:6, 6:4
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