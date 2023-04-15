Дмитриева прокомментировала выход Рублева в полуфинал турнира в Монте-Карло

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о выходе российского теннисиста Андрея Рублева в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

«Рублев почему-то много нервничал во втором сете. Много для себя ошибался. Но он был сильнее, первый сет предопределил его преимущество. Андрей в хорошей форме. Если бы он не так дергался, то ему еще было бы полегче. А может быть, его это возбуждает. Трудно сказать. В принципе, ему комфортно — он хорошо подает, у него очень четкие удары, нет срывов. Рублев в хорошем состоянии», — приводит слова Дмитриевой «Чемпионат».

В четвертьфинале пятый сеяный Рублев нанес поражение немцу Ян-Леннарду Штруффу, начавшему соревнования с квалификации, со счетом 6:1, 7:6 (7:5).

За выход в финал Рублев сыграет с американцем Тэйлором Фритцем. Матч пройдет 15 апреля.