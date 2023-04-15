Дмитриева заявила, что Рублев может рассчитывать на выход в финал турнира в Монте-Карло

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева оценила шансы российского теннисиста Андрея Рублева на выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло.

«Трудно сказать, как Рублев сыграет с Фритцем. Победа Фритца над Циципасом была закономерной. Стефанос не готов. У него, видимо, болит плечо, и он вполсилы тренируется. Это было видно по американскому туру, где он играл неудачно. Мне кажется, что можно рассчитывать, что Рублев может выйти в финал», — приводит слова Дмитриевой «Чемпионат».

В четвертьфинале пятый сеяный Рублев нанес поражение немцу Ян-Леннарду Штруффу, начавшему соревнования с квалификации, со счетом 6:1, 7:6 (7:5).

За выход в финал Рублев сыграет с американцем Тэйлором Фритцем. Матч пройдет 15 апреля.