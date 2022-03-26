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Сегодня, 05:58

Димитров проиграл во втором круге турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
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Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий круг турнира в Майами. В двух сетах он переиграл американца Маккензи Макдональда — 6:1, 6:4.

Также в третий круг вышли норвежец Каспер Рууд и американцы Фрэнсис Тиафо.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Маккензи Макдональд (США) — Григор Димитров (Болгария) - 6:1, 6:4

Каспер Рууд (Норвегия) - Анри Лааксонен (Швейцария) — 6:1, 6:2

Фрэнсис Тиафо (США) - Брэндон Накашима (США) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:4

Теннис
Григор Димитров
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