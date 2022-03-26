Монфис вышел в третий круг турнира в Майами

Французский теннисист Гаэль Монфис одержал победу во втором круге турнира в Майами. В двух сетах он переиграл немца Оскара Отте — 7:6 (11:9), 6:1.

Также в третий круг вышли Александр Бублик, Франсиско Черундоло и Денис Кудла.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Гаэль Монфис (Франция) — Оскар Отте (Германия) — 7:6 (11:9), 6:1

Александр Бублик (Казахстан) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) - 6:7 (7:6), 6:3, 6:4

Франсиско Черундоло (Аргентина) — Райлли Опелка (США) - 6:1, 3:1 — отказ 2-го игрока

Денис Кудла (США) - Лоренцо Сонего (Италия) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:4