Дельбонис и Мартин вышли в полуфинал турнира в Белграде
19:07
Аргентинец Федерико Дельбонис вышел в полуфинал турнира АТР в Белграде (Сербия). Его соперник испанский теннисист Роберто Карбальес Баэна снялся из-за травмы.
В другом матче словак Андрей Мартин победил серба Душана Лайовича (3:6, 6:3, 6:4). В полуфинале соперником Дельбониса станет словацкий теннисист Андрей Молчан, а Мартин сыграет с сербом Новаком Джоковичем.
Белград (Сербия)
Турнир ATP Belgrade Open
Призовой фонд 511 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Федерико Дельбонис (Аргентина, 8) — Роберто Карбальес Баэна (Испания, Q) — отказ Баэны
Андрей Мартин (Словакия, Q) — Душан Лайович (Сербия, 5) — 3:6, 6:3, 6:4
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