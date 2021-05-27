Дельбонис и Мартин вышли в полуфинал турнира в Белграде

Аргентинец Федерико Дельбонис вышел в полуфинал турнира АТР в Белграде (Сербия). Его соперник испанский теннисист Роберто Карбальес Баэна снялся из-за травмы.

В другом матче словак Андрей Мартин победил серба Душана Лайовича (3:6, 6:3, 6:4). В полуфинале соперником Дельбониса станет словацкий теннисист Андрей Молчан, а Мартин сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Белград (Сербия)

Турнир ATP Belgrade Open

Призовой фонд 511 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Федерико Дельбонис (Аргентина, 8) — Роберто Карбальес Баэна (Испания, Q) — отказ Баэны

Андрей Мартин (Словакия, Q) — Душан Лайович (Сербия, 5) — 3:6, 6:3, 6:4