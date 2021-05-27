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Пол, Чеккинато и Мунар вышли в полуфинал турнира в Парме

16:59

На турнире АТР в Парме (Италия) состоялись матчи 1 финала. В полуфинал пробились американец Томми Пол, итальянец Марко Чеккинато и испанец Хауме Мунар.

Парма (Италия)

Турнир ATP Emilia-Romagna Open

Призовой фонд 480 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Томми Пол (США, 6) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, 4) — 6:2, 6:4

Марко Чеккинато (Италия, WC) — Норберт Гомбош (Словакия, LL) — 6:3, 6:1

Хауме Мунар (Испания) — Ришар Гаске (Франция, 5) — 6:1, 6:1

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