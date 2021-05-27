Пол, Чеккинато и Мунар вышли в полуфинал турнира в Парме
16:59
На турнире АТР в Парме (Италия) состоялись матчи 1 финала. В полуфинал пробились американец Томми Пол, итальянец Марко Чеккинато и испанец Хауме Мунар.
Парма (Италия)
Турнир ATP Emilia-Romagna Open
Призовой фонд 480 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Томми Пол (США, 6) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, 4) — 6:2, 6:4
Марко Чеккинато (Италия, WC) — Норберт Гомбош (Словакия, LL) — 6:3, 6:1
Хауме Мунар (Испания) — Ришар Гаске (Франция, 5) — 6:1, 6:1
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