Джокович обыграл словака Мартина и вышел в финал турнира в Белграде
17:12
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл словака Андрея Мартина (6:1, 4:6, 6:0) в полуфинале турнира ATP в Белграде (Сербия).
В решающем матче он встретится с победителем пары Федерико Дельбонис (Аргентина) — Алекс Молчан (Словакия).
Белград (Сербия)
Турнир ATP Belgrade Open
Призовой фонд 511 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Андрей Мартин (Словакия, Q) — 6:1, 4:6, 6:0
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