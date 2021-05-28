Джокович обыграл словака Мартина и вышел в финал турнира в Белграде

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл словака Андрея Мартина (6:1, 4:6, 6:0) в полуфинале турнира ATP в Белграде (Сербия).

В решающем матче он встретится с победителем пары Федерико Дельбонис (Аргентина) — Алекс Молчан (Словакия).

Белград (Сербия)

Турнир ATP Belgrade Open

Призовой фонд 511 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Андрей Мартин (Словакия, Q) — 6:1, 4:6, 6:0