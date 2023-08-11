Медведев: «Показал достаточно высокий уровень, но надо с каждым матчем только прибавлять»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над итальянцем Лоренцо Музетти в третьем круге турнира в Торонто.

«Было довольно ветрено. Не скажу, что это был самый сильный ветер, при котором я когда-то играл, но он был довольно странным — иногда был сильным, иногда ослабевал. В такой нестабильной обстановке сложно продемонстрировать свои лучшие удары. Счастлив, что смог подавать чуть лучше, принимать чуть лучше, бегать чуть лучше, и этого хватило до победы. В целом я показал достаточно высокий уровень, но надо с каждым матчем только прибавлять. Как известно, надо показывать свой лучший теннис в финале. Что я и попытаюсь сделать», — сказал Медведев в интервью на корте после игры.

В четвертьфинале российский теннисист встретится с победителем матча Тэйлор Фритц — Алекс Де Минаур.