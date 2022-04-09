Датский теннисист Руне выиграл два матча за один день

Руне сначала победил в турнире в Сан-Ремо, а затем в квалификации в Монте-Карло

91-я ракетка мира теннисист Хольгер Руне провел два победных матча в течение одного дня. Сначала Руне обыграл в финале турнира в Сан-Ремо (Италия) Франческо Пассаро (6:1, 2:6, 6:4).

Позже 18-летний теннисист отправился в Монте-Карло (Монако), где сыграл в квалификации турнира серии «мастерс» против Раду Албота. Этот матч Руне тоже выиграл (6:2, 6:3).

Между первым и вторым матчем прошло около шести часов.

Расстояние между городами Сан-Ремо и Монте-Карло около 40 км.