Даниил Медведев: «Я даже близко не подобрался к высотам Федерера, Надаля и Джоковича»

Первая ракета России, четвертый номер рейтинга ATP Даниил Медведев рассказал, не задумывался ли о создании своего логотипа.

— Пока нет, — цитирует «Коммерсантъ» Медведева. — Причина очевидна: я даже близко не подобрался к тем высотам, которых достигли Федерер, Надаль или Джокович, разработавшие свои лого. И чтобы приблизиться к ним, мне ещё предстоит проделать неимоверно тяжелую работу.