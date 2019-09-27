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Даниил Медведев: «Я даже близко не подобрался к высотам Федерера, Надаля и Джоковича»

00:24
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Первая ракета России, четвертый номер рейтинга ATP Даниил Медведев рассказал, не задумывался ли о создании своего логотипа.

— Пока нет, — цитирует «Коммерсантъ» Медведева. — Причина очевидна: я даже близко не подобрался к тем высотам, которых достигли Федерер, Надаль или Джокович, разработавшие свои лого. И чтобы приблизиться к ним, мне ещё предстоит проделать неимоверно тяжелую работу.

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