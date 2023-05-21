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Сегодня, 12:57

Медведев: «Когда я пересматривал танец, мне показалось, что это было нелепо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своем победном танце в полуфинале турнира в Риме, где он обыграл Стефаноса Циципаса (7:5,7:5).

«Знаете, этот танец, я когда его пересмотрел, мне показалось, что это было нелепо. Теперь я буду его видеть ближайшие месяцы и годы. Это забавно, это воспоминания. Я вышел в свой первый грунтовой финал «Мастерса». Чувствую себя прекрасно! Кстати, это не значит, что я буду теперь танцевать после каждого матча», — заявил Медведев на пресс-конференции.

В финале турнира Медведев сыграет с датчанином Хольгером Руне, матч состоится сегодня, 21 мая, начало — 17.00 мск.

Теннис
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
Хольгер Руне
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