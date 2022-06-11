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Сегодня, 19:55

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Хертогенбосе

Иван Шитик
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото ATP

Россиянин Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Хертогенбосе. В полуфинале он в двух сетах справился с представителем Франции Адриана Маннарино — 7:5, 7:5.

За 1 час 57 минут матча 26-летний россиянин сделал пять брейков, а также по четыре раза подал навылет и допустил двойную ошибку.

Ранее в финале пробился голландский теннисист Тим ван Рейтховен. Финальная встреча пройдет в воскресенье, 12 июня.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 648 130 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:5, 7:5

Адриан Маннарино
Даниил Медведев
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44
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