Даниил Медведев во второй раз в карьере вышел в финал турнира ATP на травяном покрытии
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Хертогенбосе (Нидерланды).
Медведев стал финалистом турнира ATP в 24-й раз в карьере и во второй раз дошел до финала соревнований на травяном покрытии.
В первый раз Медведев вышел в финал турнира на траве в 2021 году на Мальорке, тогда россиянин победил американца Сэма Куэрри (6:4, 6:2).
Завтра, 12 июня Медведев сыграет в финале турнира в Хертогенбосе против нидерландца Тима ван Рейтховена.
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