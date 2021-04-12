Карацев рассказал, насколько сложно ему далась победа над Музетти

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал победу над итальянцем Лоренцо Музетти (6:3, 6:4) в первом раунде турнира АТР в Монте-Карло.

«Очень сложный матч – первый в сезоне на грунте. Сложные условия: начали утром, я начал довольно хорошо, сделал брейк, но потом корт стал тяжелым, мяч стал тяжелым.

И с соперником было очень сложно, потому что он в отличной форме, все тащит. Приходилось самому строить розыгрыш, самому его заканчивать.

Во время дождя я уехал в отель на пару часов, отдохнул, потом я снова хорошо начал, снова сделал брейк. И во втором сете я старался побыстрее заканчивать розыгрыши, потому что понимал, что с Музетти очень тяжело на грунте. В итоге все получилось», - сказал Карацев в эфире Tennistv.

В следующем раунде соперником Аслана Карацева станет грек Стефанос Циципас.