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Медведев — о победе над Ханфманном: «Счастлив, что смог нейтрализовать его атакующий стиль»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Третья ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал грунтового «Мастерса» в Риме.

В 1/4 финала он обыграл немца Янника Ханфманна со счетом 6:2, 6:2.

«Еще перед турнирном я сказал, что на тренировках чувствую себя действительно великолепно. На самом деле, всегда опасно так говорить, ты ведь можешь проиграть в первом круге и думать: «Зачем я это сказал?» Но я правда чувствую себя прекрасно. Переход на Центральный корт получился непростым. Янник боролся лучше меня, но я доволен победой и выходом в полуфинал.

Я понимал, что должен был затягивать розыгрыши, потому что он играет очень агрессивно. Знал, что у меня не будет много моментов, когда я буду диктовать условия, в основном это будет делать он. Я пытался забрасывать вглубь корта и ждал его ошибок. Возможно, он провел не лучший свой матч, но так это и работает — вы не можете каждый день проводить лучшие матчи, так что я счастлив, что смог нейтрализовать его атакующий стиль», — приводит слова Медведева ATP.

За выход в финал Медведев поспорит с греком Стефаносом Циципасом. Матч пройдет 20 мая.

 
Даниил Медведев. Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!

 

Теннис
Даниил Медведев
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