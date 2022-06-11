Даниил Медведев: «Было бы здорово выиграть турнир, но это никогда не бывает легко»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в финал турнира в Хертогенбосе.

В полуфинале россиянин одержал победу над французом Адрианом Маннарино со счетом 7:5, 7:5.

«Все мои соперники на этом турнире здорово действовали на задней линии, поэтому матчи здесь у меня просто сумасшедшие. Да, всего два сета, но мы играли два часа.

Было бы здорово выиграть турнир, но это никогда не бывает легко. Я должен показать свой лучший теннис. Даже если проиграю, не буду сожалеть, но, конечно, буду стараться изо всех сил. Каждый раз, когда ты в финале, ты хочешь победить», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

В финале Медведев сыграет с нидерландцем Тимом ван Рейтховеном.