Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 21:27

Даниил Медведев: «Было бы здорово выиграть турнир, но это никогда не бывает легко»

Даниил Медведев прокомментировал выход в финал турнира в Хертогенбосе
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в финал турнира в Хертогенбосе.

В полуфинале россиянин одержал победу над французом Адрианом Маннарино со счетом 7:5, 7:5.

«Все мои соперники на этом турнире здорово действовали на задней линии, поэтому матчи здесь у меня просто сумасшедшие. Да, всего два сета, но мы играли два часа.

Было бы здорово выиграть турнир, но это никогда не бывает легко. Я должен показать свой лучший теннис. Даже если проиграю, не буду сожалеть, но, конечно, буду стараться изо всех сил. Каждый раз, когда ты в финале, ты хочешь победить», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

В финале Медведев сыграет с нидерландцем Тимом ван Рейтховеном.

Адриан Маннарино
Даниил Медведев
1
Читайте также
Американские спецслужбы помогли обнаружить первую жертву «Акта Родченкова». И она совсем не из России
Томас Бах – главный лицемер спорта. Он снова заявил, что россиян отстранили от соревнований ради их безопасности
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев: «Соперник Медведева по финалу в Хертогенбосе вполне проходимый»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости