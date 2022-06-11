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11 июня, 23:52

Кирьос заявил, что стал жертвой расистских оскорблений

Иван Шитик
Корреспондент
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Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что подвергся оскорблениям на почве расизма со стороны зрителей во время встречи против британца Энди Маррея в полуфинале турнира в немецком Штутгарте.

«Когда это прекратится? Сколько еще терпеть расистские оскорбления со стороны трибун? Понимаю, что мое поведение не является идеальным, но такие заявления неприемлемы. Когда я отвечаю толпе, меня наказывают. Это полный бардак», — написал Кирьос в социальных сетях.

Австралийский теннисист был наказан за неспортивное поведение в полуфинальном матче турнира ATP в Штутгарте.

Кирьос проиграл Маррею со счетом 6:7 (5:7), 2:6. В финале турнира в Штутгарте Маррей встретится с итальянцем Маттео Берреттини.

Ник Кирьос
Энди Маррей
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