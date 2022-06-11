Тарпищев: «Соперник Медведева по финалу в Хертогенбосе вполне проходимый»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» выход Даниила Медведева в финал турнира в Хертогенбосе (7:5, 7:5).

«Как мне игра Дани на траве? Так же, как и на земле. Длинные розыгрыши, играли, как на грунте. Здесь нельзя отметить что-нибудь достойное. Ожидания от финала против ван Рейтховена? Я просто смотрю теннис, чего тут ждать? Это же не главный турнир. Обычный матч, который не вызывает такого интереса, как турнир «Большого шлема». Если говорить по сопернику, то ван Рейтховен проходимый, но многое будет зависеть от подачи. У травы специфический отскок, поэтому иногда могут быть такие несуразицы, когда 200-й может обыграть 5-го, но мы насчет этого не паримся», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее Медведев стал финалистом турнира ATP в 24-й раз в карьере и во второй раз дошел до финала соревнований на травяном покрытии.

Завтра, 12 июня, Медведев сыграет в финале турнира в Хертогенбосе против нидерландца Тима ван Рейтховена.