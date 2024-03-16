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16 марта, 15:56

Медведев — о матче с Полом: «Немного следил за ним. Томми играет хорошо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от встречи с американцем Томми Полом в полуфинале «мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«Немного следил за ним. Мне кажется, что Томми играет хорошо. По-моему, когда Пол проводил свой стартовый поединок с Михельсеном, я находился в зоне ожидания перед своей встречей. Я видел матч Томми. Он выиграл довольно легко. Также я видел первую партию его матча с Руудом. Но не видел остальную часть поединка. Мы тренировались перед турниром, сыграли два сета, делали брейки, это нормально для Индиан-Уэллса. Жду с нетерпением предстоящей встречи», — сказал Медведев на пресс-конференции.

28-летний россиянин отметил, что у них с Полом было не так много очных встреч, поэтому матч будет тяжелым.

Счет в личных встречах теннисистов 2-0 в пользу Медведева. Последний раз они играли друг против друга в сентябре 2023 года на турнире в Пекине.

Матч 1/2 финала «мастерса» в Индиан-Уэллсе между Медведевым и Полом пройдет в ночь на 17 марта. Начало запланировано на 01.00 мск.

Теннис
Даниил Медведев
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