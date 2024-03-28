Медведев — о матче с Синнером: «Это большой вызов для меня, постараюсь выложиться на все 100»
Медведев поделился ожиданиями от матча с Синнером в полуфинале турнира в Майами
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев поделился ожиданиями от полуфинала «мастерса» в Майами против итальянца Янника Синнера.
«Он играет все лучше и лучше и уверен в себе, — цитирует Медведева сайт ATP. — Некоторые матчи Синнера я смотрел по телевизору, и когда кажется, что у него проблемы, он находит решения, а это то, что делают чемпионы. Это большой вызов для меня, и я постараюсь выложиться на все 100 процентов».
Медведев ведет 6-4 в серии против Синнера, но итальянец выиграл четыре последних матча, включая финал Открытого чемпионата Австралии в январе 2024 года.
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