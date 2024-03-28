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28 марта, 10:15

Карацев поделился новостями о ходе восстановления

Виктория Кравченко
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Аслан Карацев.
Фото AFP

Российский теннисист Аслан Карацев рассказал о ходе восстановления. Он заявил, что хочет вернуться в турниры.

«Хотел бы поделиться краткой информацией о ходе моего восстановления. Все идет хорошо, и я горю желанием поскорее вернуться в турниры! Спасибо всем вам за добрые пожелания и поддержку!» — написал теннисист.

Ранее теннисист снялся с Открытого чемпионата Австралии-2024 из-за травмы, полученной в турнире в Брисбене (Австралия).

В январе этого года Карацев перенес операцию на колене.

Аслан Карацев
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